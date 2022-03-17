Владимир Ткачев: «У «Трактора» и «Салавата» одинаковый раскат и откат. Для болельщиков это немного скучно, но у нас такая схема»

Владимир Ткачев считает, что «Трактор» и «Салават Юлаев» придерживаются одинакового стиля игры.
Нападающий челябинского клуба прокомментировал поражение со счетом 0:1 в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Бывают такие матчи, когда игра идет до гола. «Салават Юлаев» сегодня первым забил и здорово оборонялся: много бросков заблокировали, здорово сыграли в меньшинстве.
В таких поединках нужно уметь переломить ход игры. Сыграть где-то через себя. Нам сегодня это не удалось.
– Не кажется, что в первом матче вы просто недооценили «Салават Юлаев»?
– Я не думаю, что была какая-то недооценка. Еще до старта серии говорили, что в плей-офф совершенно другая игра.
Ребята вышли и бились. Они же бьются не хуже других ребят, выходят и отдают себя полностью игре. Стараются не хуже легионеров, которые уехали.
Здесь игра идет от ножа, кто лучше выполнит игровое задание, кто больше заблокирует бросков. Это плей-офф.
Здесь один наброс может решить исход матча. Как сегодня показала игра, один гол может многое решить. Бросок, добивание – гол. Потом попробуй взломай эту оборону.
Все умеют обороняться. Эта система игры во всех клубах сейчас. Ребята стараются эту систему выполнять. Недооценки не было.
– Не показалось, что в какой-то момент «Трактор» впал в ступор и не знал, как взломать оборону соперника.
– Игра была очень похожа с той точки зрения, что у команд одинаковый раскат и откат.
Система игры – зеркальная. Для болельщиков это кажется немного скучным, но у нас такая схема, – сказал Ткачев.