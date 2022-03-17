Лямся о победе над «Трактором»: «Салават» играл с одной из лучших команд КХЛ. Доволен планом, который мы выбрали»

прокомментировал победу над (1:0) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Настоящая битва, очень хороший матч. Нам противостоял очень сильный соперник, силу которого бы знали и изучали его.

Отмечу, что «Трактор» сумел сохранить всех иностранных хоккеистов. У команды отличное большинство и отличный голкипер.

Нам было непросто. Наши ребята полностью отдавались игре и следовали плану, понимая, как соперник будет действовать. Хорошая командная боевая победа.

– Вы в регулярке одержали убедительную победу над «Трактором», в прошлом плей-офф я уже спрашивал про ваш секрет. Раскрывать вы его отказались. За счет чего сегодня удалось нейтрализовать «Трактор» и перевести игру в среднюю зону?

– Начну с того, что я доволен тем планом, который мы выбрали на игру.

Мы соперника прекрасно знали и понимали его сильные стороны и слабости. На основе этого старались построить игровой план. Считаю, все получилось.

– Как готов к тому, чтобы играть при перевесе в счете? До контратаки в третьем периоде команда фактически не бросала.

– Мы играли против одной из самых лучших команд в лиге и должны прекрасно это понимать.

Что касается плана на игру, то ты можешь сдерживать соперника двумя способами. Играть с шайбой в атаке, либо стараться защищаться в зоне, контролируя участки атаки соперника. Здесь нужно принимать решение о том, какой вариант подходит именно сейчас.

Естественно, в план на игру мы будет вносить корректировки. Уровень наших ожиданий в этой серии будет расти, поэтому дальше будет видно, какую мы покажем игру, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».