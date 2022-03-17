Гатиятулин о поражении 0:1: «Понимали, как «Салават» будет играть. Увидели то, к чему готовились. План «Трактора» моментами сработал»

Анвар Гатиятулин объяснил причины поражения от «Салавата Юлаева» в первом матче серии Кубка Гагарина.
Челябинская команда уступила со счетом 0:1.
– Готовились к сопернику, понимали, в какой хоккей они будут играть. То, к чему готовились, то и увидели.
Хорошая самоотдача, ребята выкладывались. Создавали моменты, но не так, как хотелось бы сыграли перед воротами. Пропустили контратаку.
Хотели переломить, но не удалось забить. Готовимся к следующему матчу.
– Перед этой серией было много разговоров. Может быть, «Трактору» тяжело в плане психологии?
– Все это понимаем, разговариваем с ребятами. Пытаемся до них донести, что нужно сконцентрироваться на играх.
Уделяем большое внимание подготовке, разбираем соперника. План, который был, моментами сработал, но, к сожалению, не сумели реализовать свои моменты.
– Есть ли у вас мысли и наработки, за счет чего можно переломить серию и одержать победу в следующем матче?
– План есть, было время подготовиться. Знали, как соперник играет. Никаких неожиданностей не было.
У нас есть свой план, мы его придерживаемся. Надо более нагло играть перед воротами соперника. Эту игру разберем, все поправим и, думаю, все будет хорошо.
– «Трактор» третий раз проиграл Уфе всухую дома. В чем сложность этого соперника для челябинцев?
– Всю игру приходится взламывать оборону. Соперник играет плотно от красной линии к своим воротам. Сложности нет. Моменты есть и их надо реализовывать.
– Создавалось впечатление, что легионеры играли без эмоций. Они просто выходили и работали.
– Мы не делим команду на легионеров и других ребят. У нас каждый выходит и сражается. Посмотрим матч, если увидим эти моменты, то обязательно обсудим.
По самоотдаче ни к кому нет претензий. Ребята сражались в каждом игровом моменте. К сожалению, без голов не бывает побед, в этом надо прибавить, – заявил главный тренер «Трактора».
«Трактор» проиграл «Салавату» (0:1) в первом матче полуфинала Востока. Шарыченков сыграл на ноль, отразив 24 броска