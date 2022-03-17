Андрей Потайчук: «Верю, что «Спартак» побьется со СКА. Хороший коллектив важен в плей-офф, игроки голодны до хоккея»

Андрей Потайчук поделился ожиданиями перед серией Кубка Гагарина между «Спартаком» и СКА.
«Верю, что «Спартак» побьется. Да, была длительная пауза. Но она может сказаться только на начале первого матча.
Затем игроки, что называется, вкатятся. Плюс сейчас хоккеисты «Спартака» голодны до хоккея.
В регулярном чемпионате команда неплохо играла против СКА.
Все матчи проходили в упорной борьбе. В «Спартаке» хороший коллектив, что особенно важно в играх плей-офф», – сказал бывший тренер красно-белых.
Первый матч серии состоится 18 марта в Санкт-Петербурге.