Александр Кожевников: «Возможное сокращение легионерских линий – однозначно на пользу «Спартаку»

поделился мыслями перед стартом серии СКА – «Спартак»

– За какой из четырех серий второго раунда плей-офф будете следить с особым интересом?

– Тут ничего оригинального не скажу, я спартаковец, поэтому все внимание – борьбе красно-белых против .

– Санкт-Петербург – явный фаворит серии?

– Я бы так не сказал. На мой взгляд, последние события вне хоккея, наоборот, выравнивают шансы команд. Имею в виду проблемную ситуацию с легионерами, которые вроде бы продолжают свой исход из КХЛ.

СКА был едва ли не единственным клубом КХЛ, который в первом раунде сумел удержать всех иностранцев. Но мы все видим, какое идет внешнее давление, поэтому не удивлюсь, если даже Санкт-Петербург при всем своем менеджерском мастерстве лишится кого-то из легионеров. И это удар по СКА.

– Но и по «Спартаку» – тоже?

– Не совсем. Если честно, при всей симпатии у линия легионеров изначально выглядела сомнительно. Много вопросов вызывал форвард Виртанен, у которого к тому же вроде бы были проблемы с североамериканским законом, не впечатлял вратарь Данск, часто уходил на травму центр Лехтеря.

Теперь посмотрите на иностранцев СКА. Вратарь Юханссон – один из самых надежных в КХЛ последних лет, пара защитников Лехтонен – Робинсон даже сильнее омской пары Каски – Покка, очень эффективны в черновой и именно кубковой работе Кемппаинен и Комаров.

Так что тут двух мнений быть не может: возможное сокращение легионерских линий – однозначно на пользу «Спартаку», – считает двукратный олимпийский чемпион.