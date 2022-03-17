Каменский о серии со СКА: «Спартаку» будет тяжело войти в матчи, но ребята профессионалы. У команды много сил и желания»

поделился мыслями в преддверии старта серии – .

«Спартаку» будет тяжело, они давно не проводили официальных матчей, а тут все-таки прошел первый раунд. Но я думаю, что тем интереснее будет.

У команды много сил, эмоций, желания, поэтому серия будет интересней. «Спартаку», конечно, тяжело будет войти в матчи, но ребята профессионалы, они проводили товарищеские игры, тяжело будет, но посмотрим», – сказал советник председателя наблюдательного совета «Спартака».

Напомним, «Спартак» стал победителем серии первого раунда и вышел в полуфинал Западной конференции по итогам четырех технических поражений «Йокерита».