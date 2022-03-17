Мухамадуллин о «Нью-Джерси»: «После матчей иногда пишут. У меня все мысли о плей-офф КХЛ»

Шакир Мухамадуллин считает, что «Салавату» надо контролировать эмоции в серии с «Трактором».
– Что говорят тренеры вам, как настраивают на игры молодых?
– Тренеры говорят, что надо просто получать удовольствие. Настало наше время.
– Что можете сказать о «Тракторе»?
– Техничная команда, которая не любит силовую борьбу. Можем обыгрывать их за счет желания. Они играют в свой хоккей, такой же стиль, как и год назад.
– Вы чувствуете давление, на молодых легла большая ответственность перед этим плей-офф?
– Давления нет. Мы все профессионалы, надо радоваться игровому времени, тем более в плей-офф.
– Как реагировали на провокации «Сибири» в первом раунде?
– Было тяжело в некоторых моментах. Старались, но не везде получалось. С «Трактором» надо больше контролировать свои эмоции. Удаления портят игру.
– Вы чувствуете, что команда еще больше сплотилась после отъезда легионеров?
– У нас и с ними был хороший коллектив, сплоченная команда. Мы один кулак, держимся вместе. Трудности всегда есть и будут.
– В связи с последними событиями «Нью-Джерси» стал больше общаться с вами?
– У меня все мысли о плей-офф. Только после матчей иногда пишут и спрашивают: как дела? Я думаю только о плей-офф, – сказал защитник «Салавата Юлаева».
Мухамадуллин был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ-2020 под 20-м номером.