Мухамадуллин о «Нью-Джерси»: «После матчей иногда пишут. У меня все мысли о плей-офф КХЛ»

считает, что «Салавату» надо контролировать эмоции в серии с «Трактором».

– Что говорят тренеры вам, как настраивают на игры молодых?

– Тренеры говорят, что надо просто получать удовольствие. Настало наше время.

– Что можете сказать о ?

– Техничная команда, которая не любит силовую борьбу. Можем обыгрывать их за счет желания. Они играют в свой хоккей, такой же стиль, как и год назад.

– Вы чувствуете давление, на молодых легла большая ответственность перед этим плей-офф?

– Давления нет. Мы все профессионалы, надо радоваться игровому времени, тем более в плей-офф.

– Как реагировали на провокации «Сибири» в первом раунде?

– Было тяжело в некоторых моментах. Старались, но не везде получалось. С «Трактором» надо больше контролировать свои эмоции. Удаления портят игру.

– Вы чувствуете, что команда еще больше сплотилась после отъезда легионеров?

– У нас и с ними был хороший коллектив, сплоченная команда. Мы один кулак, держимся вместе. Трудности всегда есть и будут.

– В связи с последними событиями стал больше общаться с вами?

– У меня все мысли о плей-офф. Только после матчей иногда пишут и спрашивают: как дела? Я думаю только о плей-офф, – сказал защитник .

Мухамадуллин был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ-2020 под 20-м номером.