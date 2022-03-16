Лямся перед «Трактором»: «Огромное уважение Гатиятулину. Его команды играют с огромным желанием»

высоко оценил работу Анвара Гатиятулина в роли главного тренера .

– Можно услышать ваше персональное мнение относительно ? Вы встретитесь в плей-офф третий раз за пять лет…

– Могу лишь выразить огромное уважение этому специалисту. Как вы и сказали, мы сыграем в третий раз. Впервые это было, когда я только начинал работать в Уфе, и в той серии мы уступили «Трактору» в седьмом матче. Уже тогда был виден почерк тренера соперника.

Все команды Гатиятулина играют с огромным желанием и отлично выполняют его установку, это о многом говорит, – отметил главный тренер .

Команды начнут серию 1/4 финала Кубка Гагарина матчем 17 марта.