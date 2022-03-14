Владислав Третьяк: «Русский хоккейный опыт востребован во многих странах. Мы готовы делиться ноу-хау по воспитанию молодых игроков»

считает, что русский хоккейный опыт востребован во многих странах.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров вручил главе орден Дружбы.

«Получить орден Дружбы из рук президента Киргизии – большая честь для меня. Это очень почетная награда, а дружба и взаимное уважение – принципы построения хороших отношений между Россией и Киргизией.

Я поздравил Садыра Жапарова с успешным выступлением национальной сборной страны, которая выиграла чемпионат мира в четвертом дивизионе, в заключительном матче одержав убедительную победу со счетом 14:0 [над командой Кувейта].

Одна из глобальных целей большого спорта и большого хоккея – объединять людей. Мы члены единой хоккейной семьи и всегда желаем другу успехов, побед и движения вперед.

В Киргизии на протяжении многих десятилетий радовались победам сборных СССР и России на главных хоккейных турнирах планеты, переживали за наших игроков во время самых принципиальных и важных матчей.

Россия, в свою очередь, готова оказывать любую помощь процессу развития киргизского хоккея, предлагать методические и тренерские наработки, нюансы подготовки команд к соревнованиям, ноу-хау по воспитанию молодых игроков высокого класса. Мы готовы делиться с партнерами всем, что знаем сами.

Русский хоккейный опыт востребован во многих странах. Надеюсь, что он поможет киргизской сборной прогрессировать и добиваться новых побед» – сказал Третьяк.

Сборная Киргизии выиграла ЧМ в четвертом дивизионе с общим счетом 64:2, победив Иран, Малайзию, Сингапур и Кувейт