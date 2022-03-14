Владислав Третьяк: «Русский хоккейный опыт востребован во многих странах. Мы готовы делиться ноу-хау по воспитанию молодых игроков»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк КХЛ Федерация хоккея Киргизии сборная Киргизии Политика ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк считает, что русский хоккейный опыт востребован во многих странах.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров вручил главе ФХР орден Дружбы.

«Получить орден Дружбы из рук президента Киргизии – большая честь для меня. Это очень почетная награда, а дружба и взаимное уважение – принципы построения хороших отношений между Россией и Киргизией.

Я поздравил Садыра Жапарова с успешным выступлением национальной сборной страны, которая выиграла чемпионат мира в четвертом дивизионе, в заключительном матче одержав убедительную победу со счетом 14:0 [над командой Кувейта].

Одна из глобальных целей большого спорта и большого хоккея – объединять людей. Мы члены единой хоккейной семьи и всегда желаем другу успехов, побед и движения вперед.

В Киргизии на протяжении многих десятилетий радовались победам сборных СССР и России на главных хоккейных турнирах планеты, переживали за наших игроков во время самых принципиальных и важных матчей.

Россия, в свою очередь, готова оказывать любую помощь процессу развития киргизского хоккея, предлагать методические и тренерские наработки, нюансы подготовки команд к соревнованиям, ноу-хау по воспитанию молодых игроков высокого класса. Мы готовы делиться с партнерами всем, что знаем сами.

Русский хоккейный опыт востребован во многих странах. Надеюсь, что он поможет киргизской сборной прогрессировать и добиваться новых побед» – сказал Третьяк.

Сборная Киргизии выиграла ЧМ в четвертом дивизионе с общим счетом 64:2, победив Иран, Малайзию, Сингапур и Кувейт

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные