«Автомобилист» ведет переговоры с тренером «Ак Барса» Квартальновым

Теги Ак Барс Автомобилист Николай Заварухин Дмитрий Квартальнов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Квартальнов может стать новым главным тренером «Автомобилиста».

По данным «Спорт-Экспресса», екатеринбургский клуб уже не первую неделю ведет переговоры с специалистом, который сейчас возглавляет «Ак Барс».

По ходу нынешнего сезона «Автомобилист» уволил Билла Питерса, после чего с командой работал Николай Заварухин. По итогам регулярного чемпионата екатеринбуржцы не попали в плей-офф.

Казанский клуб проиграл «Авангарду» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Квартальнов стал главным тренером «Ак Барса» в 2019 году.

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