«Автомобилист» ведет переговоры с тренером «Ак Барса» Квартальновым

может стать новым главным тренером .

По данным «Спорт-Экспресса», екатеринбургский клуб уже не первую неделю ведет переговоры с специалистом, который сейчас возглавляет «Ак Барс».

По ходу нынешнего сезона «Автомобилист» уволил Билла Питерса, после чего с командой работал Николай Заварухин. По итогам регулярного чемпионата екатеринбуржцы не попали в плей-офф.

Казанский клуб проиграл «Авангарду» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Квартальнов стал главным тренером в 2019 году.