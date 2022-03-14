Экс-игрока сборной СССР Татаринова опросили по делу о мошенничестве. Он признал, что ему переводили деньги («Мутко против»)

Сотрудники полиции опросили экс-защитника клубов и сборной СССР Михаила Татаринова.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Напомним, в ноябре 2021 года 18-летний хоккеист Филипп Нестеров обвинил Татаринова в мошенничестве.

По словам Нестерова, Татаринов обещал устроить его в клуб Париматч Молодежной хоккейной лиги и за год выманил у его семьи 800 тысяч рублей. В итоге молодой игрок так и не попал на просмотр ни в один клуб.

Отмечается, что Татаринов был вызван в отдел МВД для дачи показаний в конце прошлого года.

«По словам потерпевших, во время опроса Татаринов признал, что ему переводились деньги (но не все случаи). Часть из них он якобы передал в клуб через посредника (что за посредник и его номер он, естественно, не помнит). Еще часть суммы якобы была передана в качестве платы за организацию просмотров игрока. Правда, про тот факт, что на этот просмотр набирали парней просто через группу в ВК и, естественно, бесплатно, Татаринов упоминать не стал.

При этом еще часть обвинений Татаринов полностью отвергает. Потерпевшие утверждают, что часть суммы он получил лично, приехав к ним домой на своей машине. Нестеров утверждает, что лично видел, как Татаринов выходил из машины. Сам же Татаринов заявлял в полиции, что уже «лет 10 не водит автомобиль», – говорится в сообщении телеграм-канала.

Также сообщается, что в отделе МВД Татаринов сказал, что готов вернуть часть денег, но расписку писать отказался. Через несколько дней потерпевшие узнали об отказе в возбуждении дела. Они планируют оспорить это решение.