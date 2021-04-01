18-летний хоккеист заявил, что экс-игрок сборной СССР Татаринов выманил у его семьи 800 тысяч рублей. Он обещал устроить юниора в клуб МХЛ

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18-летний хоккеист Филипп Нестеров обвинил бывшего игрока НХЛ и сборной СССР Михаила Татаринова в мошенничестве, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против».

По словам Нестерова, Татаринов обещал устроить его в клуб Париматч Молодежной хоккейной лиги и за год выманил у его семьи 800 тысяч рублей. В итоге молодой игрок так и не попал на просмотр ни в один клуб.

Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против», Нестеров – обычный выпускник московской хоккейной школы.

Татаринов рассказал ему о дружбе с бывшим тренером сборной России Олегом Знарком и посоветовал принимать участие в юношеских турнирах, где якобы проходят просмотры в МХЛ.

В 2021 году молодого хоккеиста в очередной раз не взяли в клуб МХЛ. Нестеровы стали требовать от Татаринова вернуть деньги, но тот перестал выходить на связь.

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