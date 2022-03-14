«Динамо» запретило талисману «Северстали» поддерживать команду в седьмом матче без объяснения причин

«Динамо» запретило талисману «Северстали» поддерживать команду в матче плей-офф.

Об этом сообщается в группе клуба во «Вконтакте».

Команды проводят седьмой матч серии Кубка Гагарина в Москве на «ВТБ-Арене». После первого периода «Динамо» ведет со счетом 2:0.

«ХК «Динамо» запретил Рысенку Севе, талисману , поддержать команду в сегодняшнем матче.

Без объяснения причин», – говорится в сообщении клуба.

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