Юрий Новиков: «Порядок Разина бьет класс «Динамо», но очень слабый уровень хоккея в серии. Мысли в игре «Северстали» не много»

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Юрий Новиков назвал очень слабым уровень хоккея в серии между «Динамо» и «Северстали».

14 марта команды проведут седьмой матч в Москве.

«Могу привести следующую пословицу: порядок бьет класс, когда класс не в порядке. В данном случае порядок Разина бьет класс «Динамо».

Конечно, у москвичей будет больше шансов на выход в следующий раунд, но и «Северсталь» вполне в состоянии это сделать.

Я бы вот на что еще обратил внимание: уровень хоккея в этой серии очень слабый. Много в текущем сезоне говорят о «Северстали».

Разин сам был весьма неглупым игроком, он мог на ленточке обыграть вратаря. Но мысли в игре у череповчан не много.

Хороший менеджмент, немного мысли в игре и качественный вратарь – вот секрет успеха команды. Да, она вносит интригу. Но, повторюсь, уровень хоккея в серии очень слабый», – заявил заслуженный тренер России.

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