«Северсталь»: «Болельщиков заставили снять рабочие каски на входе «ВТБ-Арены». Считаем ситуацию неприемлемой»

Болельщиков заставили снять рабочие каски на входе «ВТБ-Арены».

Об этом сообщается в группе клуба во «Вконтакте».

Сегодня пройдет седьмой матч серии между «Северсталью» и .

«Болельщиков ХК «Северсталь» заставили снять рабочие каски на входе «ВТБ-Арены». Каска работника ПАО «Северсталь» является одним из символов череповецкого хоккейного клуба. Этот аксессуар наши хоккеисты также используют в победной раздевалке.

Каски болельщиков объехали практически все города, в которых представлены клубы КХЛ, и мы первый раз сталкиваемся с такой ситуацией.

В итоге болеем без касок.

Мы считаем данную ситуацию неприемлемой. На домашних матчах ХК «Северсталь» к болельщикам команд-гостей мы относимся с уважением», – говорится в сообщении клуба.

«Пришел на пропускной пункт. Сказали, что на каски не поступало заявки со стороны ХК «Северсталь». Хотя заявки были», – приводит слова болельщика Николая Козина «Северсталь».