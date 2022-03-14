«Северсталь»: «Болельщиков заставили снять рабочие каски на входе «ВТБ-Арены». Считаем ситуацию неприемлемой»

Болельщиков «Северстали» заставили снять рабочие каски на входе «ВТБ-Арены».
Об этом сообщается в группе клуба КХЛ во «Вконтакте».
Сегодня пройдет седьмой матч серии между «Северсталью» и «Динамо».
«Болельщиков ХК «Северсталь» заставили снять рабочие каски на входе «ВТБ-Арены». Каска работника ПАО «Северсталь» является одним из символов череповецкого хоккейного клуба. Этот аксессуар наши хоккеисты также используют в победной раздевалке.
Каски болельщиков объехали практически все города, в которых представлены клубы КХЛ, и мы первый раз сталкиваемся с такой ситуацией.
В итоге болеем без касок.
Мы считаем данную ситуацию неприемлемой. На домашних матчах ХК «Северсталь» к болельщикам команд-гостей мы относимся с уважением», – говорится в сообщении клуба.
«Пришел на пропускной пункт. Сказали, что на каски не поступало заявки со стороны ХК «Северсталь». Хотя заявки были», – приводит слова болельщика Николая Козина «Северсталь».