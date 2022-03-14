Владимир Мышкин: «У Еременко огромный кубковый опыт, не удивлен, что он вышел из-за спины Бочарова. Но 41 год – это серьезный возраст, тело не всегда отзывается»

высказался о ходе серии между «Динамо» и «Северсталью».

– Многие болельщики «Динамо» переживают, что серия с «Северсталью» затянулась до семи матчей. Сюрприз?

– Для меня все закономерно. Много говорилось о том, что в этом сезоне произошло выравнивание сил. Та же «Северсталь» весь чемпионат шла совсем рядом с .

Плюс из-за пандемии и олимпийского перерыва сезон в марте стартовал фактически заново. «Северсталь» имела возможность подготовиться к этому рестарту фактически в оптимальном составе, тогда как у «Динамо» были олимпийские потери и игроков, и тренеров.

Эти факторы и привели к равной, затяжной серии. На мой взгляд, все логично, ничто не говорило о легкой прогулке для «Динамо».

– В борьбе задействованы все вратари команд – Бочаров и Еременко у «Динамо», Подъяпольский и Шугаев у . Для плей-офф это нехарактерная картина?

– Да, обычно в плей-офф клубами делается ставка на одного вратаря, но здесь особый случай.

Команды играют в достаточно открытый хоккей, много удалений и большинства, нагрузка на голкиперов очень высокая. Отсюда и ротация.

– Как оцените игру этих вратарей?

– Подъяпольский уже несколько лет играет на высоком уровне, у него устойчивая психология, поэтому не случайно, что в одном из матчей после замены он дважды выходил на буллиты и ничего не пропустил. Способный голкипер и Шугаев.

У Еременко огромный кубковый опыт, не удивлен, что в ходе серии он вышел из-за спины Бочарова. Но 41 год – это серьезный возраст, голова все понимает, но тело при высоких нагрузках, наверное, не всегда отзывается на все сто процентов.

Со счета 0-2 Еременко качественно отыграл три матча, но в шестой игре, возможно, сил уже не хватило, вышел Бочаров, – сказал бывший вратарь московского клуба.