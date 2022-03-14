Президент Киргизии наградил Третьяка орденом Дружбы

Президент ФХР Владислав Третьяк был удостоен ордена Дружбы Киргизии.

Третьяк посетил страну, где с 3 по 8 марта проходил чемпионат мира в четвертом дивизионе.

В рамках визита он встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и вице-президентом от Азии и Океании Айвазом Оморкановым. Они обсудили планы и перспективы развития хоккея в стране.

Глава Киргизии вручил Третьяку орден Дружбы. Церемония была приурочена к предстоящему 70-летию президента ФХР. Также был отмечен большой многолетний вклад Третьяка в укрепление добрососедских отношений между странами.

Сборная Киргизии выиграла ЧМ в четвертом дивизионе с общим счетом 64:2, победив Иран, Малайзию, Сингапур и Кувейт