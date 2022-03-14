Бадюков о «Сочи»: «Наше основное направление – развитие и работа с молодежью, и в этом сезоне мы сделали качественные шаги вперед»

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Алексей Бадюков рассказал о работе с молодыми игроками в «Сочи».

– Как оцените нынешний сезон для «Капитана» и в целом клубную вертикаль?

– Наша концепция и основное направление – развитие и работа с молодежью, и в этом сезоне мы сделали качественные шаги вперед.

«Сочи» – самая молодая команда в КХЛ. В этом сезоне у нас в системе восемь игроков, которые могли играть и в МХЛ, и в КХЛ – Кирилл Мельниченко, Андрей Баканов, Александр Гордин, Данил Авершин, Иван Казаков, Егор Смирнов, Максим Неволин, Федор Крощинский. Плюс три вратаря, которые по сезону привлекались к тренировкам с первой командой – Артемий Плешков, Евгений Мышев, Даниил Брызгалов.

И если бы эти ребята постоянно играли в составе «Капитана», то команда точно получила бы место в плей-офф и там была бы одним из претендентов на Кубок Харламова. Это показал тот отрезок времени в январе-феврале, когда КХЛ встала на паузу, и шесть игроков играли за «Капитан». При этом Смирнов и Казаков были нужнее в «Ростове», хотя тоже могли бы играть в МХЛ.

Да, место у «Капитана» в таблице лучше и очков команда набрала больше, чем в прошлом сезоне, но не это на данном этапе самое главное. Главное, что все увидели, как работает наша вертикаль, какой диапазон молодых хоккеистов нас ждет в будущем.

Уже есть хороший пример. Посмотрите на Амира Гараева, который прошел через все ступени нашей системы, был несколько лет назад лидером «Капитана», а теперь он очень ценный актив ХК «Сочи». То же самое можно сказать и про Кирилла Мельниченко, который еще в августе был в составе «Капитана», а уже в декабре вместе с Андреем Бакановым готовился к молодежному чемпионату мира в составе сборной России.

Федор Крощинский и Егор Смирнов в этом сезоне сыграли свой первый плей-офф за «Ростов» в ВХЛ, – сказал заместитель генерального директора «Сочи».

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