Назаров о непопадании «Сочи» в плей-офф КХЛ: «Ушло 10-15 матчей на объяснение ребятам, что хоккей – это не только игра в атаке. Это было упущено летом»

отметил, что долго работал с хоккеистами «Сочи» над вопросом самоотдачи.

– Сейчас, если объективно оценить результаты команды в регулярном чемпионате, на том ли месте находится «Сочи», на которое наиграл?

– Нет-нет. Безусловно, мы могли быть и выше. Пик формы команды выходил на шесть последних матчей, планировали показать очень хорошую скорость, но не получилось. Думаю, мы бы были выше. В плей-офф, конечно, тяжело было бы попасть, но были бы повыше.

– Чего не хватило для того, чтобы все-таки попасть в плей-офф?

– Долго я пытался добиться стопроцентной самоотдачи. Этот момент был упущен летом, на мой взгляд. Самоотдача – это ловля шайбы на себя, оборона на возврате, вся черновая работа, которую мало кто любит делать. Но без нее победы не куются.

У меня ушло где-то 10-15 матчей на то, чтобы объяснить ребятам, что хоккей – это не только игра в атаке: нужно работать в обороне, блокировать броски, не удаляться. Все эти моменты, которые хоккеисты обычно не любят делать.

На мой взгляд, это получилось, но немного не хватило времени, – заявил главный тренер .