Леонид Вайсфельд: «Салават» сможет навязать борьбу «Трактору», это сто процентов. Другой вопрос в том, каким будет результат»

Леонид Вайсфельд считает, что «Салават» сможет навязать борьбу «Трактору» в серии плей-офф.

Уфимский клуб обыграл (4-1 в серии) в первом раунде.

«Меня удивило не то, что «Салават» без легионеров прошел «Сибирь», а сама тактика новосибирской команды. Понятно, что она весь сезон играла в глухой обороне, но мне кажется, что против такого состава уфимцев эта тактика изначально была проигрышной.

Что касается , то сам факт того, что команда оказалась в таких условиях, ослабил ее. С другой стороны, молодые ребята вышли на ведущие роли. У них есть возможность играть в плей-офф в ключевых ситуациях. Думаю, что прогресс у них будет очень большой.

Кадейкин и Тихонов и раньше были лидерами команды, просто сейчас их значимость увеличилась. При всем уважении к «Сибири» это не топ-клуб, и ее точно так же покинули иностранцы в лице Сятери, Йокипакки и Шора. И это проблема. Большие клубы всегда легче переживают проблемы с составом, чем маленькие команды. Скамейка у «Сибири» не такая длинная, как у «Салавата» или тем более у СКА.

От игры Кадейкина у «Салавата» и раньше многое зависело, но сейчас стало зависеть еще больше. Глеба Кузьмина, наверное, уже нельзя назвать молодым, так как он достаточно давно играет в системе клуба. Но он очень неплохо сейчас выглядит. Да и остальные молодые ребята держат уровень. Нельзя сказать, что кто-то из них провалился. Но также не могу сказать, что меня кто-то удивил.

Навязать борьбу «Салават» сможет, это сто процентов. Другой вопрос в том, каким будет результат. Ситуация меняется каждый день, очень много факторов. С другой стороны, у Уфы достаточно времени на восстановление. Поэтому она, конечно, сможет навязать борьбу челябинцам», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .