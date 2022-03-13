Сафронов о вылете минского «Динамо»: «Не сказал бы, что по игре СКА сильно доминировал. Маятник мог качнуться и туда, и сюда»

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Кирилл Сафронов прокомментировал поражение минского «Динамо» от СКА (0-4) в серии плей-офф.

– То, что минчане не сумели взять ни одной игры в серии, говорит об их слабости или о том, что СКА был на голову выше?

– Убедительное преимущество, скорее, по счету. Я бы не сказал, что по игре армейцы сильно доминировали. За исключением стартовой встречи, вернее, второго периода, где динамовцы провалились и много пропустили.

В остальных же матчах все складывалось достаточно упорно, маятник мог качнуться и туда, и сюда. Но удача улыбнулась СКА.

Плюс у динамовцев возникала проблема с большинством во многих матчах, – сказал экс-защитник СКА.

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