Кирилл Сафронов: «СКА напоминает сборную Финляндии на Олимпиаде-2022. Игроки активно действуют в зоне атаки, защитники закрывают борта»

считает, что СКА напоминает сборную Финляндии на Олимпиаде-2022.

Сборная России проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.

– Как вообще относитесь к разговорам, что сейчас можно добиваться успеха на международных турнирах, делая ставку только на оборону?

– Россия пошла по такому пути, имея соответствующий состав. Но опять-таки тренеры делают ставку на тех игроков, кого знают и доверяют. Впрочем, в есть разные клубы. Тот же СКА, к примеру, от обороны не играет – больше на атаку. Это видно хотя бы по времени владения шайбой, по количеству бросков за матч.

– Разница в игре сборной и СКА, действительно, велика. Армейцы, как понимаю, принципиально ищут счастья только у чужих ворот.

– Мне кажется, СКА еще со времен Быкова и Захаркина сделал ставку на атакующий хоккей. Игроки меняются, а стиль остается. В чем-то сейчас армейцы напоминают сборную Финляндии на пекинской . Они также в зоне атаки действуют очень активно, защитники закрывают борта, не дают сопернику выйти из-за ворот. Именно так финны играли в финале с Россией, – сказал экс-защитник .