Чуркин о 3:2 с «Динамо»: «Нам нужно было остаться в серии любой ценой. Поэтому все бились от начала и до конца»

Андрей Чуркин подвел итоги шестой игры с (3:2, 3-3) в плей-офф КХЛ.

– [Это] была очень важная игра. Нам нужно было остаться в серии любой ценой. Поэтому все бились от начала и до конца.

Мы перевели серию в Москву, там будет очень интересная игра.

– У вас в команде нет игроков с опытом седьмого матча в плей-офф. Как правильно подготовиться к игре, чтобы выиграть?

– Нужно настраиваться как на любую игру плей-офф. Выходить и выигрывать, – сказал защитник .

Седьмой матч серии пройдет 14 марта в Москве.

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