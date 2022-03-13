Чуркин о 3:2 с «Динамо»: «Нам нужно было остаться в серии любой ценой. Поэтому все бились от начала и до конца»

Андрей Чуркин подвел итоги шестой игры с «Динамо» (3:2, 3-3) в плей-офф КХЛ.
– [Это] была очень важная игра. Нам нужно было остаться в серии любой ценой. Поэтому все бились от начала и до конца.
Мы перевели серию в Москву, там будет очень интересная игра.
– У вас в команде нет игроков с опытом седьмого матча в плей-офф. Как правильно подготовиться к игре, чтобы выиграть?
– Нужно настраиваться как на любую игру плей-офф. Выходить и выигрывать, – сказал защитник «Северстали».
Седьмой матч серии пройдет 14 марта в Москве.