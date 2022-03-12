Денис Казанский: «В матче с «Динамо» Ротенберг был очень хорош. Его команда играла ярко, в атаку, с соперником разобрались без проблем»

Денис Казанский ответил на вопрос о тренерских качествах .

– За СКА наблюдать приятно. Команда всегда нацелена на атаку. В КХЛ многие практикуют «тяжелый» хоккей, прикрываясь словом «системность». Что сильно бьет по зрелищности. А СКА и «Магнитка» - играющие команды. Приятно смотреть.

– Значит, из Романа Ротенберга получился приличный тренер?

– С одной стороны, все определяет результат. А с другой... Разве кто-то скажет, что Никитин - плохой тренер? Хотя и сгорел с «Локомотивом» 0:4. В данном случае мы говорим о конкретной серии.

В матчах с минским «Динамо» Ротенберг объективно был очень хорош. Его команда играла ярко, в атаку, с соперником разобрались без особых проблем. Теперь посмотрим, что будет во втором раунде, где СКА встретится со «Спартаком», – сказал Казанский.