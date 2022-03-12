Лео Комаров был инициатором отъезда финских легионеров из КХЛ. Сам он остался в СКА

Форвард СКА Лео Комаров был инициатором отъезда финских легионеров из КХЛ.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Выяснил, что главным инициатором и заводилой массового отъезда финнов из КХЛ был нападающий СКА Лео Комаров, который суетился больше всех.
Но по итогу он остался. Точнее, его оставили. Надеюсь, что когда-нибудь Роман Ротенберг расскажет о том, как ему это удалось сделать», – написал Зислис.
Ранее из «Салавата Юлаева» ушли четыре финна – Юха Метсола, Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд.
«Авангард» покинули два финских защитника – Вилле Покка и Оливер Каски.