Лео Комаров был инициатором отъезда финских легионеров из КХЛ. Сам он остался в СКА

Форвард СКА был инициатором отъезда финских легионеров из .

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Выяснил, что главным инициатором и заводилой массового отъезда финнов из КХЛ был нападающий СКА Лео Комаров, который суетился больше всех.

Но по итогу он остался. Точнее, его оставили. Надеюсь, что когда-нибудь Роман Ротенберг расскажет о том, как ему это удалось сделать», – написал Зислис.

Ранее из «Салавата Юлаева» ушли четыре финна – Юха Метсола, Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд.

«Авангард» покинули два финских защитника – Вилле Покка и Оливер Каски.