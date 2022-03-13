Сергей Толчинский: «Особо не обратили внимание, что Квартальнов прошел мимо. Может, он коронавируса испугался?»

Теги Ак Барс Авангард Дмитрий Квартальнов Алексей Емелин Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Алексей Береглазов Дамир Шарипзянов Матч ТВ Семен Чистяков коронавирус Хоккей

Сергей Толчинский подвел итоги серии против «Ак Барса» (4-2) в плей-офф КХЛ.

– Что вы скажете об этой трудной серии?

– Атмосфера была какая-то нереальная. Собрался аншлаг, болельщики горячо поддерживали, придавали эмоций. И это нас гнало вперед.

– Показалось, что «Ак Барс» перехватил инициативу в серии. Да и с защитниками у вас проблема. Боб Хартли того же Чистякова назвал «еще школьником».

– Я бы не сказал, что Чистый – школьник. Он бы мог на Олимпиаду поехать, если бы не травма. Но с защитниками – да. Вы видели, как трое наших игроков обороны удалились? Надо отдать должное ребятам – выстояли.

Еще в прошлом году Шарпи (Шарипзянов), Емеля (Емелин) и Береглазов показывали невероятный характер и мужские качества в плей-офф. В этом сезоне они тоже проявили себя как воины. Пластались как обычно, все блокировали на себя. Вот так и выиграли.

– Как вы отнеслись к тому, что Квартальнов не пожал руку игрокам «Авангарда»?

– Не знаю, может, он испугался коронавируса? Соблюдал санитарные нормы. Но я видел, что Квартальнов пожал руку Бобу. А игроки «Авангарда» особо не обратили внимание, что их тренер прошел мимо, – сказал нападающий «Авангарда».

Генменеджер «Авангарда»: «Квартальнов проявил неуважение к нашим игрокам, проявил слабость как тренер. Это не красит хоккей»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные