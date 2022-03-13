Сергей Толчинский: «Особо не обратили внимание, что Квартальнов прошел мимо. Может, он коронавируса испугался?»

подвел итоги серии против (4-2) в плей-офф .

– Что вы скажете об этой трудной серии?

– Атмосфера была какая-то нереальная. Собрался аншлаг, болельщики горячо поддерживали, придавали эмоций. И это нас гнало вперед.

– Показалось, что «Ак Барс» перехватил инициативу в серии. Да и с защитниками у вас проблема. того же Чистякова назвал «еще школьником».

– Я бы не сказал, что Чистый – школьник. Он бы мог на Олимпиаду поехать, если бы не травма. Но с защитниками – да. Вы видели, как трое наших игроков обороны удалились? Надо отдать должное ребятам – выстояли.

Еще в прошлом году Шарпи (Шарипзянов), Емеля (Емелин) и Береглазов показывали невероятный характер и мужские качества в плей-офф. В этом сезоне они тоже проявили себя как воины. Пластались как обычно, все блокировали на себя. Вот так и выиграли.

– Как вы отнеслись к тому, что Квартальнов не пожал руку игрокам «Авангарда»?

– Не знаю, может, он испугался коронавируса? Соблюдал санитарные нормы. Но я видел, что Квартальнов пожал руку Бобу. А игроки «Авангарда» особо не обратили внимание, что их тренер прошел мимо, – сказал нападающий «Авангарда».

Генменеджер «Авангарда»: «Квартальнов проявил неуважение к нашим игрокам, проявил слабость как тренер. Это не красит хоккей»