Толчинский об игре Телегина: «Телега – красавец! Столько мощи, энергии. Он сжирает защитников на форчеке, бежит на ворота, отрабатывает в защите»

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Сергей Толчинский похвалил действия Ивана Телегина в серии против «Ак Барса».

– Что скажете об игре Ивана Телегина, забившего важный гол?

– Телега – красавец! Столько мощи, столько энергии.

Он просто сжирает защитников соперника на форчеке, все время бежит на ворота, создает им угрозу, отрабатывает в защите. Забил крайне нужный гол. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе.

– Серия с «Магниткой» будет похожа на прошлогоднюю?

– У них немного поменялась команда. Но посмотрим.

Думаю, мы готовы в любом случае, весь год тренируем эту систему. Все у нас будет хорошо, и к этой серии мы подойдем с максимальной концентрацией, – сказал нападающий «Авангарда».

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