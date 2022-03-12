Денис Казанский: «Почему на Олимпиаде был дико скучный хоккей? Многие сборные состояли из игроков КХЛ»

Денис Казанский считает, что незрелищный хоккей на Олимпиаде был обусловлен уровнем .

– Главный вывод по итогам хоккейного финала Олимпиады-2022?

– Наверное, теперь все поняли, что мы должны распрощаться с иллюзиями. Я о силе нашей лиги. Мы же постоянно твердили, что она на втором месте после НХЛ. В каких-то компонентах – возможно. Но не по уровню мастерства.

Почему на Олимпиаде был дико скучный хоккей, построенный по принципу «биться-бороться»? Да потому что многие сборные состояли из игроков КХЛ. Где почти все команды заточены на результат. Его проще дать, когда выстраиваешь надежную игру в защите, не сильно заботясь об атаке. И уж точно не обращая внимания на зрелищность. Сейчас и в плей-офф это видим.

У нас очень мало тренеров, которые работают без серьезного давления со стороны руководства и могут получать удовольствие от хоккея. Думать не только о том, чтобы сохранить должность, но и о блеске в атаке, развитии молодых. В этом плане КХЛ провисает.

Олимпиада всегда открывает новые имена. К сожалению, в Пекине такого не случилось. Кроме 17-летнего словака Слафковски, который сенсационно стал лучшим бомбардиром турнира, даже вспомнить некого, – сказал комментатор.