Егор Яковлев: «Следующие серьезные соревнования пройдут под российским флагом, надеюсь»

Егор Яковлев рассчитывает, что Россия выступит под своим флагом на следующей Олимпиаде.
– Вторая Олимпиада – и обе не под российским триколором. Отдадите все силы, чтобы участвовать в третьей – и уже под нашим флагом?
– Все равно все знают, кто мы. «Россия – в нашем сердце» – лозунг нашей команды.
Конечно, принципиально хочется выступать под своим флагом. Но все знают, и мы сами знаем, кто мы.
Надеюсь, следующие серьезные соревнования пройдут под российским флагом, – сказал защитник, представляющий «Металлург».