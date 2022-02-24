Егор Яковлев: «Следующие серьезные соревнования пройдут под российским флагом, надеюсь»

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Егор Яковлев рассчитывает, что Россия выступит под своим флагом на следующей Олимпиаде.

– Вторая Олимпиада – и обе не под российским триколором. Отдадите все силы, чтобы участвовать в третьей – и уже под нашим флагом?

– Все равно все знают, кто мы. «Россия – в нашем сердце» – лозунг нашей команды.

Конечно, принципиально хочется выступать под своим флагом. Но все знают, и мы сами знаем, кто мы.

Надеюсь, следующие серьезные соревнования пройдут под российским флагом, – сказал защитник, представляющий «Металлург».

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