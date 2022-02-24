Яковлев про серебро Олимпиады-2022: «Очень достойный результат. Мы отдали все, что у нас было»

Защитник Егор Яковлев высоко оценил выступление сборной России на Олимпиаде-2022.

Национальная команда страны в финале олимпийского хоккейного турнира потерпела поражение от Финляндии (1:2).

– Одни болельщики кинулись ругать команду после поражения и попрекать результатом и игрой. Другие хвалили и уверены, что вы отдали все силы.

– Мы отдали все, что у нас было. Считаю, что это хороший результат. Мы играли в финале, но так сложился матч. Это очень достойный результат – мы отдали все.

– Да и вам интересна медаль другого цвета.

– Да, безусловно.

– После финала с финнами долго в голове держали матч? Может быть, пришло новое осмысление, почему не удалось взять золото?

– Нет, после игры поблагодарили друг друга, поздравили с медалями. Думаю, осознание придет позже, – отметил хоккеист, представляющий .