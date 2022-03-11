Директор «Нефтехимика»: «Мы уложились в пол зарплат и стали вторыми по затратам на каждое очко. Это показатель правильного использования средств»

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов подвел итоги сезона .

Команда проиграла в серии плей-офф «Трактору» (0-4).

«Команду возглавил Олег Юрьевич Леонтьев, с тренерским штабом они здорово потрудились, их работу я оцениваю на отлично.

Самоотдача ребят в матчах регулярного чемпионата и плей-офф была запредельной, они сделали все, что могли, в том числе и тренеры в части комплектования команды в рамках наших финансовых возможностей. Мы уложились в пол зарплат и стали вторыми по затратам на каждое заработанное очко. Это отличный показатель правильного использования средств акционеров для достижения спортивного результата», – сказал Ларионов.

Он также отметил, что главной задачей на сезон для тренерского штаба было выстроить боеспособный и дружный коллектив.

«Мы это сделали, с этой командой можно было решать любые задачи. Как сказал наш капитан , «Нефтехимик» – это лучшая команда по сплоченности в лиге.

Спасибо ребятам, что бились, выполняли игровое задание, сражались до конца, не жалея себя. Спасибо руководству и всем тем, кто причастен к клубу – все было на высшем уровне, созданы все условия. Отдельная благодарность болельщикам, которые всегда тепло нас приветствовали – это главный показатель нашей работы», – сказал директор .