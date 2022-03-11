Директор «Нефтехимика»: «Мы уложились в пол зарплат и стали вторыми по затратам на каждое очко. Это показатель правильного использования средств»

Теги Нефтехимик КХЛ Кубок Гагарина Олег Леонтьев Марат Хайруллин деньги Хоккей

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов подвел итоги сезона КХЛ.

Команда проиграла в серии плей-офф «Трактору» (0-4). 

«Команду возглавил Олег Юрьевич Леонтьев, с тренерским штабом они здорово потрудились, их работу я оцениваю на отлично.

Самоотдача ребят в матчах регулярного чемпионата и плей-офф была запредельной, они сделали все, что могли, в том числе и тренеры в части комплектования команды в рамках наших финансовых возможностей. Мы уложились в пол зарплат и стали вторыми по затратам на каждое заработанное очко. Это отличный показатель правильного использования средств акционеров для достижения спортивного результата», – сказал Ларионов.

Он также отметил, что главной задачей на сезон для тренерского штаба было выстроить боеспособный и дружный коллектив.

«Мы это сделали, с этой командой можно было решать любые задачи. Как сказал наш капитан Марат Хайруллин, «Нефтехимик» – это лучшая команда по сплоченности в лиге.

Спасибо ребятам, что бились, выполняли игровое задание, сражались до конца, не жалея себя. Спасибо руководству и всем тем, кто причастен к клубу – все было на высшем уровне, созданы все условия. Отдельная благодарность болельщикам, которые всегда тепло нас приветствовали – это главный показатель нашей работы», – сказал директор «Нефтехимика».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные