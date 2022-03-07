Гатиятулин о 4-0 с «Нефтехимиком»: «Завершили серию за счет характера, самоотдачи и единого кулака»

считает, что «Трактор» обыграл «Нефтехимик» в плей-офф за счет самоотдачи.

Команда выиграла серию со счетом 4-0.

– Все игры в сезоне с «Нефтехимиком» были непростые и серия была непростая. Видно, что тренерская команда, играет по заданию, выполняет установку. Это все заметно. Было непросто, пришлось где-то взламывать.

Рады, что сегодня завершили эту серию. За счет характера, самоотдачи и единого кулака. Ребята выполняли игровое задание, не жалея себя сражались друг за друга. Хочу поблагодарить наших болельщиков – всегда рядом, всегда с нами. Мы чувствуем их поддержку, за что им большое спасибо.

– В нескольких матчах «Трактору» приходилось отыгрываться. Перед следующим раундом это вас как-то беспокоит?

– Сейчас пока не думаем. Главное – это сейчас восстановиться. Дальше уже будем думать по сопернику, – сказал главный тренер «Трактора».

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в серии со счетом 4-0