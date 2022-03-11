«Нефтехимик» ведет переговоры о новом контракте с 38-летним Артюхиным

Олег Леонтьев сообщил, что может продолжить карьеру в «Нефтехимике».

В минувшем регулярном чемпионате 38-летний нападающий провел 7 матчей в составе клуба и набрал 1 (0+1) очко, в плей-офф он сыграл в 4 матчах.

«Мы хотим сохранить костяк команды, работаем в этом направлении. Необходимо также точечное усиление проверенными бойцами.

У нас уже уехал один вратарь, поэтому будем искать нового. Нам нужен сильный первый номер. При этом на Судницина мы тоже рассчитываем. Не буду делать выводы по играм против «Трактора», Саша здорово помогал нам в сезоне, много выручал, его нельзя сбрасывать со счетов.

Ведем переговоры с Артюхиным, возможно, он останется в команде», – сказал главный тренер .