Галлан о замене Шестеркина: «Хоккеистам «Рейнджерс» должно быть стыдно. Он играет за них весь год, а они выходят и показывают такой хоккей»

считает, что не виноват в поражении от «Сент-Луиса» (2:6).

Россиянин пропустил 4 шайбы после 17 бросков «Блюз» и был заменен.

Галлан отметил, что команда выглядела «мягкой», а у Шестеркина не было шансов остановить большинство шайб.

«Им должно быть немного стыдно.

Шестеркин так играет за них весь год, а они выходят и показывают такой хоккей после игры в Миннесоте, в которой мы были не слишком хороши», – сказал главный тренер .

Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Сент-Луиса» на отрезке в 7 минут и был заменен. У него 1-я передача в НХЛ в этом матче