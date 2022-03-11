Галлан о замене Шестеркина: «Хоккеистам «Рейнджерс» должно быть стыдно. Он играет за них весь год, а они выходят и показывают такой хоккей»

Теги Рейнджерс Жерар Галлан НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Жерар Галлан считает, что Игорь Шестеркин не виноват в поражении от «Сент-Луиса» (2:6).

Россиянин пропустил 4 шайбы после 17 бросков «Блюз» и был заменен.

Галлан отметил, что команда выглядела «мягкой», а у Шестеркина не было шансов остановить большинство шайб.

«Им должно быть немного стыдно.

Шестеркин так играет за них весь год, а они выходят и показывают такой хоккей после игры в Миннесоте, в которой мы были не слишком хороши», – сказал главный тренер «Рейнджерс».

Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Сент-Луиса» на отрезке в 7 минут и был заменен. У него 1-я передача в НХЛ в этом матче

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные