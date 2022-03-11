Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Сент-Луиса» на отрезке в 7 минут и был заменен. У него 1-я передача в НХЛ в этом матче

пропустил 4 шайбы после 17 бросков и был заменен.

Вратарь пропустил 4 шайбы за на отрезке, составившем 7 минут 10 секунд игрового времени.

Он ушел со льда на 21-й минуте матча, в котором на его счет записали первую в НХЛ результативную передачу. Нью-йоркцы уступили со счетом 2:6.

Вышедший на замену справился с 16 бросками из 18.

Шестеркин прервал серию из 3 побед подряд, а процент отраженных бросков в этом матче (76,5%) стал для него худшим в сезоне.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.