Владимир Брюквин: «Авангарду» надо еще поработать над большинством, подтянуть этот компонент»

подвел итоги матча серии плей-офф с (3:4 ОТ, 3-2).

– Ваш второй матч в плей-офф, какие эмоции? Как вкатываетесь в серию?

– Все нормально, могу сказать, что уже вкатился, не первый год играю в плей-офф. То, что по ходу серии приходится входить, то здесь не вижу никаких проблем.

– Показалось, что по началу игра была за «Ак Барсом», а вы долго не могли бросить акцентировано в створ ворот? Это так?

– Я бы не сказал, что кто-то уж постоянно владел инициативой. Преимущество было как у нас, так и у них.

– Больше стало эмоций на льду, хитов, согласны?

– Да, это так, силовой борьбы действительно стало больше.

– Если в целом о матче, то каким он был?

– Считаю, что игра была равная, силовая, такая интенсивная. Обе команды [играли] на хороших скоростях, в давление, агрессивно, поэтому такая упорная встреча получилась. И такой явной инициативы ни у кого не было.

– Что стало ключевым в этом матче?

– Мне кажется, что определяющим стал момент, когда Казань сравняла, забила третий гол. Очень много пришлось играть в меньшинстве, но ничего, надо было терпеть, стоять до конца. Конечно, лучше, чтобы мы меньше удалялись, это забирает силы.

– «Ак Барс» что-то новое показал?

– Да не сказал бы. Они все так же действуют агрессивно, бегут, играют в давление опять же.

– До этого матча ни одна из команд в серии не реализовывала большинство. Это важнейший компонент в плей-офф?

– Да, конечно, важнейший. Когда есть шанс, то надо забивать в большинстве, реализовать лишнего. Думаю, надо еще поработать над большинством, подтянуть этот компонент.

– Ожидания от следующего матча в Балашихе?

– Будем играть на победу. Поэтому должны выиграть, – сказал нападающий .