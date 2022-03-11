Жарков о том, что «Ак Барс» зацепился за серию: «Они все так же играют в своем стиле. Нам просто надо их побеждать»

считает, что «Ак Барс» играет активно и агрессивно.

Нападающий подвел итоги пятого матча серии с клубом из Казани (3:4 ОТ, 3-2).

– Что чувствуете сейчас? Наверное, обидно упустить победу по такой игре?

– Ну в целом, конечно, обидно, но готовимся дальше. Это хоккей, серия плей-офф продолжается. Так что копим все эмоции на следующий матч.

– Как просил сыграть тренерский штаб? Может, какие-то новые детали были?

– Тактические? Нет, ничего нового не было. От нас требовалось выйти и победить, ничего более.

– Что скажете по игре?

– Считаю, что получилась зрелищная, обоюдоострая игра. Был высокий накал встречи, отсюда и большое количество удалений, так что, думаю, игра понравилась всем, кто смотрел.

– Показалось, что больше стало хитов.

– Думаю, что так всегда в плей-офф. Такой хоккей, все бьются, идет борьба за .

– Как вам в целом? Команда зацепилась за серию.

– Казань все так же играет в своем стиле – активно и агрессивно. Нам просто надо их побеждать и все.

– Каким будет матч в Балашихе?

– Мы ожидаем только победу, – сказал Жарков.