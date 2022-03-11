Хабаров о 2-3 с «Динамо»: «Будем в Череповце биться только на победу, нам уже терять нечего. Нас ничего не сковывает»

считает, что «Северсталь» проиграла (2:5) из-за удалений.

В пятом матче серии команда из Череповца потерпела третье подряд поражение (2-3).

– Проиграли из-за своих же ошибок, удалений. Нужно возвращать серию сюда, обратно. Дома побеждать.

– Довольно осторожный первый период с вашей стороны – 0:0. Что произошло в начале второго периода? Эти пять минут были худшим отрезком «Северстали» в серии на данный момент.

– Пропустили во втором периоде сразу же шайбу, чуть-чуть «Динамо» почувствовало. Они на эйфории забили еще две, мы допустили ошибки. Хорошо, что начали исправлять ситуацию, счет был 3:2. Удаления нам подпортили игру.

– В целом сейчас инициатива у «Динамо». Вы это чувствуете?

– Разберем ошибки. Будем в Череповце биться только на победу, нам уже терять нечего. Нас ничего не сковывает. Мы играем по заданию тренера. Давайте дождемся 12 марта.

– до старта серии говорил, что вы не дадите Шипачеву свободного пространства. В принципе, в равных составах так более или менее получается. Но в большинстве спецбригада «Динамо» показывает класс. Остановить спецбригаду – главная задача для вас сейчас?

– Главная задача – восстановиться. А там уже тренер скажет, как нейтрализовать их большинство, – сказал защитник .