Хабаров о 2-3 с «Динамо»: «Будем в Череповце биться только на победу, нам уже терять нечего. Нас ничего не сковывает»

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Макар Хабаров считает, что «Северсталь» проиграла «Динамо» (2:5) из-за удалений.

В пятом матче серии команда из Череповца потерпела третье подряд поражение (2-3).

– Проиграли из-за своих же ошибок, удалений. Нужно возвращать серию сюда, обратно. Дома побеждать.

– Довольно осторожный первый период с вашей стороны – 0:0. Что произошло в начале второго периода? Эти пять минут были худшим отрезком «Северстали» в серии на данный момент.

– Пропустили во втором периоде сразу же шайбу, чуть-чуть «Динамо» почувствовало. Они на эйфории забили еще две, мы допустили ошибки. Хорошо, что начали исправлять ситуацию, счет был 3:2. Удаления нам подпортили игру.

– В целом сейчас инициатива у «Динамо». Вы это чувствуете? 

– Разберем ошибки. Будем в Череповце биться только на победу, нам уже терять нечего. Нас ничего не сковывает. Мы играем по заданию тренера. Давайте дождемся 12 марта.

Андрей Разин до старта серии говорил, что вы не дадите Шипачеву свободного пространства. В принципе, в равных составах так более или менее получается. Но в большинстве спецбригада «Динамо» показывает класс. Остановить спецбригаду – главная задача для вас сейчас?

– Главная задача – восстановиться. А там уже тренер скажет, как нейтрализовать их большинство, – сказал защитник «Северстали».

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