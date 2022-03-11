Вадим Шипачев: «Я кайфую от хоккея. Это моя любимая работа»

рассказал, что кайфует от хоккея.

Капитан сделал ассистентский хет-трик в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (5:2, 3-2).

– Хорошая игра была сегодня, получилось здорово начать. Потом глупые удаления, хотя разговариваем в команде, чтобы меньше это делать. Пока не получается. Ломаем игру из-за этого. У нас есть ребята, которые хорошо обороняются. Мы готовимся к следующему матчу.

– Пятый матч подряд не меньше 10 минут штрафа. Что происходит? Эмоции?

– здорово играет, быстрые ребята, которые лезут на пятак, из-за этого нам приходится удаляться. Наверное, эмоции есть: при своих трибунах мы пытаемся бежать в атаку, и иногда плохо получается у нас.

– Вы лучший бомбардир уже третий год. Осталась ли радость от забитых шайб?

– Я все время говорю, что я кайфую от хоккея. Если бы мне не нравилось, я бы не играл. Это моя любимая работа, и мне очень нравится играть с ребятами, пытаться принести пользу «Динамо».

– Когда в воротах появился Еременко, команда стала играть в свой хоккей?

– На самом деле, мы первые матчи играли плохо. Вины Бочарова не было. Мы удалялись, бежали непонятно куда. Потом немного перестроились. Я очень благодарен, что Саша вышел и взял все в свои руки, – сказал Шипачев.