Леонтьев о 0-4 с «Трактором»: «Мы отдали все силы, навязали борьбу лидеру чемпионата. Это вселяет оптимизм на следующий год»

Олег Леонтьев отметил, что «Нефтехимик» отдал все силы в плей-офф.

В серии первого раунда команда проиграла «Трактору» со счетом 0-4.

«Спасибо болельщикам за ту поддержку, которая была на протяжении регулярного чемпионата и плей-офф. Особенно в плей-офф. Были невероятные эмоции от такой поддержки. Чувствовалась настоящая хоккейная атмосфера. Спасибо всем болельщикам, даже тем, кто в начале сезона в нас не верил. Это очень мотивировало.

По плей-офф скажу одно – мы отдали все силы. И неизвестно как бы перевернулась серия, выиграй мы хотя бы одну игру на выезде. Мы были очень близки к этому. Считаю, великолепно провели этот плей-офф, несмотря на то, что не выиграли на одного матча.

Претензий ни к кому нет. И по самоотдаче только уважение ребятам. Снимаю шляпу. Мы вышли в плей-офф и навязали борьбу лидеру чемпионата. Это вселяет оптимизм на следующий год, мы стали сильнее. Нам уже мало первого раунда, мы хотим большего. И будем двигаться вперед. Всем спасибо за отличный сезон. Жаль, что он закончился, будем идти шаг за шагом дальше», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в серии со счетом 4-0