«Авангард» подал протесты на судейство в серии с «Ак Барсом» («Чемпионат»)

«Авангард» подал протесты на работу арбитров в матчах серии с «Ак Барсом» (3-2).

За последние две игры клуб подал несколько протестов, включая эпизоды с участием Никиты Дыняка и в четвертом матче, а также и в пятом, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что на данный момент клуб не получил ответа от КДК .

Напомним, на пресс-конференции после пятого матча серии главный тренер Боб Хартли критиковал судейство. В частности, он заявил, что защитника Семена Чистякова в конце третьего периода ударили в голову.

На матче работали главные судьи Алексей Белов и Денис Наумов.

Хартли эмоционально поговорил с главой департамента судейства КХЛ после матча с «Ак Барсом» и показал локоть