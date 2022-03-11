«Авангард» подал протесты на судейство в серии с «Ак Барсом» («Чемпионат»)

Теги Ак Барс Авангард судьи КХЛ Кубок Гагарина Стивен Кэмпфер Алексей Белов судья Денис Наумов Виктор Сведберг Чемпионат.com Семен Чистяков Никита Дыняк Хоккей

«Авангард» подал протесты на работу арбитров в матчах серии с «Ак Барсом» (3-2).

За последние две игры клуб подал несколько протестов, включая эпизоды с участием Никиты Дыняка и Виктора Сведберга в четвертом матче, а также Стивена Кэмпфера и Семена Чистякова в пятом, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что на данный момент клуб не получил ответа от КДК .

Напомним, на пресс-конференции после пятого матча серии главный тренер «Авангарда» Боб Хартли критиковал судейство. В частности, он заявил, что защитника Семена Чистякова в конце третьего периода ударили в голову.

На матче работали главные судьи Алексей Белов и Денис Наумов.

Хартли эмоционально поговорил с главой департамента судейства КХЛ после матча с «Ак Барсом» и показал локоть

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