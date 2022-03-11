Панюков о том, что игроки «Авангарда» падают, выпрашивая удаления: «Так можно делать в футболе, но явно не в хоккее»

считает, что в хоккее нельзя падать и выпрашивать удаления.

Нападающий «Ак Барса» подвел итоги матча с «Авангардом» (4:3 ОТ, 2-3).

– Была хорошая плотная игра. Много силовой борьбы и голевых моментов. Хорошо, что мы вышли из матча победителями. Шаг за шагом продолжаем идти к своей цели.

– О чем говорили в раздевалке перед овертаймом?

– Что нужно сыграть спокойно, хладнокровно на завершении. И делать то, что делали на протяжении 60 минут. Навязывать свою борьбу, играть проще и нанести победный бросок.

– Вы назовете себя кубковым бойцом? Теперь вот забили гол.

– Надо к этому идти. Вот когда выиграем , тогда стану кубковым бойцом.

– Как в «Ак Барсе» относятся к тому, что игроки падают, выпрашивая удаления?

– Для победы все способы хороши, как говорится. Может, им так говорят делать. Мое мнение – это не по-спортивному.

Так можно делать в футболе, но явно не в хоккее. Нужно играть жестко и до конца. Надо с этим справляться, переступать и навязывать свою игру, – сказал Панюков.

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