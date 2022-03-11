Андрей Коваленко: «В КХЛ есть легионеры, не выдерживающие спортивный принцип. Сейчас есть возможность от них освободиться»

Теги Авангард Локомотив Андрей Коваленко Яромир Ягр КХЛ Ян Петерек лимит на легионеров Хоккей

Андрей Коваленко высказался об отъезде легионеров из КХЛ. 

– Нужны ли нашему хоккею легионеры?

– Всегда являлся сторонником равной конкуренции. Был легионером в НХЛ, много играл с легионерами в России – например, в «Локомотиве» и «Авангарде», с такими звездами, как Яромир Ягр или Ян Петерек.

Могу сказать, что иностранные хоккеисты повышают уровень турнира, являются примерами для молодежи. Помню, как за нами, российскими хоккеистами, тянулись молодые североамериканцы в «Квебеке», «Колорадо», «Монреале» и других клубах НХЛ. 

Но первый закон привлечения любого легионера: он должен быть значительно сильнее местного игрока. Помню многих европейских ребят в НХЛ, которые играли наравне с местными – и тут же теряли свои рабочие места. В КХЛ этот закон, к сожалению, не всегда работает. На мой взгляд, в некоторых клубах есть легионеры, не выдерживающие спортивный принцип. 

Нынешняя ситуация дает возможность освободиться от таких хоккеистов. 

– Какой по данному вопросу должна быть политика КХЛ в ближайшее время?

– Мое мнение – нам не нужно делать резких движений. Сейчас необходимо спокойно, без паники и истерики, пройти этот этап в жизни страны и  нашего хоккея.

На легионеров давят их страны, многое в нагнетании идет от политиков. Думаю, постепенно градус напряжения будет спадать, и ситуация в КХЛ нормализуется, – считает бывший руководитель профсоюза игроков лиги. 

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