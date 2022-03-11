Андрей Коваленко: «В КХЛ есть легионеры, не выдерживающие спортивный принцип. Сейчас есть возможность от них освободиться»

высказался об отъезде легионеров из КХЛ.

– Нужны ли нашему хоккею легионеры?

– Всегда являлся сторонником равной конкуренции. Был легионером в НХЛ, много играл с легионерами в России – например, в и , с такими звездами, как или Ян Петерек.

Могу сказать, что иностранные хоккеисты повышают уровень турнира, являются примерами для молодежи. Помню, как за нами, российскими хоккеистами, тянулись молодые североамериканцы в «Квебеке», «Колорадо», «Монреале» и других клубах НХЛ.

Но первый закон привлечения любого легионера: он должен быть значительно сильнее местного игрока. Помню многих европейских ребят в НХЛ, которые играли наравне с местными – и тут же теряли свои рабочие места. В КХЛ этот закон, к сожалению, не всегда работает. На мой взгляд, в некоторых клубах есть легионеры, не выдерживающие спортивный принцип.

Нынешняя ситуация дает возможность освободиться от таких хоккеистов.

– Какой по данному вопросу должна быть политика КХЛ в ближайшее время?

– Мое мнение – нам не нужно делать резких движений. Сейчас необходимо спокойно, без паники и истерики, пройти этот этап в жизни страны и нашего хоккея.

На легионеров давят их страны, многое в нагнетании идет от политиков. Думаю, постепенно градус напряжения будет спадать, и ситуация в КХЛ нормализуется, – считает бывший руководитель профсоюза игроков лиги.