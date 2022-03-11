Андрей Коваленко: «В КХЛ есть легионеры, не выдерживающие спортивный принцип. Сейчас есть возможность от них освободиться»

Андрей Коваленко высказался об отъезде легионеров из КХЛ.
– Нужны ли нашему хоккею легионеры?
– Всегда являлся сторонником равной конкуренции. Был легионером в НХЛ, много играл с легионерами в России – например, в «Локомотиве» и «Авангарде», с такими звездами, как Яромир Ягр или Ян Петерек.
Могу сказать, что иностранные хоккеисты повышают уровень турнира, являются примерами для молодежи. Помню, как за нами, российскими хоккеистами, тянулись молодые североамериканцы в «Квебеке», «Колорадо», «Монреале» и других клубах НХЛ.
Но первый закон привлечения любого легионера: он должен быть значительно сильнее местного игрока. Помню многих европейских ребят в НХЛ, которые играли наравне с местными – и тут же теряли свои рабочие места. В КХЛ этот закон, к сожалению, не всегда работает. На мой взгляд, в некоторых клубах есть легионеры, не выдерживающие спортивный принцип.
Нынешняя ситуация дает возможность освободиться от таких хоккеистов.
– Какой по данному вопросу должна быть политика КХЛ в ближайшее время?
– Мое мнение – нам не нужно делать резких движений. Сейчас необходимо спокойно, без паники и истерики, пройти этот этап в жизни страны и нашего хоккея.
На легионеров давят их страны, многое в нагнетании идет от политиков. Думаю, постепенно градус напряжения будет спадать, и ситуация в КХЛ нормализуется, – считает бывший руководитель профсоюза игроков лиги.