Хартли о 3:4 ОТ с «Ак Барсом»: «Авангард» действовал агрессивно, но последний бросок не за нами»

Боб Хартли отрицает, что «Авангард» пассивно сыграл в овертайме против «Ак Барса» в КХЛ.
Клуб из Омска уступил соперникам из Казани (3:4) в дополнительное время 5-го матча 1/8 финала Кубка Гагарина.
– Еще один матч, который перешел в овертайм. К сожалению, последний бросок остался не за нами, но мы будем готовиться к шестому матчу.
– Победную шайбу забросил Стивен Кэмпфер. Насколько этично было ему угрожать по ходу прошлого матча?
– Во-первых, хотелось бы, чтобы вы разобрались с фактами, вы ошибаетесь. Сейчас происходит примерно так же, как в ситуации с Алексеем Емелиным в прошлом году. Он оказался в больнице, а вокруг него ходили слухи, не соответствовавшие действительности, – про операцию и прочее.
– Но это подтвердил Стивен Кэмпфер. Кто врет?
– Выбирайте сами. Хочу сказать только одно: я был на своей скамейке, а что он делал у нашей скамейки?
– У «Авангарда» до предыдущего матча было три победы в овертаймах над «Ак Барсом», сейчас – два поражения подряд. Что поменялось?
– Ничего не поменялось. В овертайме решающим становится последний бросок, кто его исполнит – тот победит. Они вышли 2 в 1 и бросили по воротам.
– После второго матча вы сказали, что ваша команда не испытывает страх в овертаймах. Показалось, что сегодня «Авангард» был пассивнее, так ли это?
– Они забили при выходе 2 в 1, не знаю, почему вы называете это пассивностью. Думаю, мы действовали достаточно агрессивно.
– Как себя чувствует Семен Чистяков?
– Не очень хорошо. У него был полный рот крови, для меня это явный удар в голову. Думаю, если пересмотреть видео эпизода, то можно с точностью в этом убедиться.
– Как оцените дебют Ярослава Косова и Дмитрия Шевченко? Плюс в этой серии еще не было голов в большинстве, сегодня прорвало?
– Ради этого играются семь матчей, отличное противостояние двух команд, игроков. Позади пятый матч, в этом вся красота хоккея.
– Огромная нагрузка сейчас ложится на защитников, как самочувствие Готовца?
– Готовец играть не будет. Он попал под силовой прием Дмитрия Воронкова. Выяснилось, что это был чистый силовой, – сказал главный тренер «Авангарда».