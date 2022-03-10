Хартли о 3:4 ОТ с «Ак Барсом»: «Авангард» действовал агрессивно, но последний бросок не за нами»

Теги Ак Барс Авангард Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Готовец Стивен Кэмпфер Ярослав Косов Дмитрий Шевченко Дмитрий Воронков Семен Чистяков Хоккей

Боб Хартли отрицает, что «Авангард» пассивно сыграл в овертайме против «Ак Барса» в КХЛ.

Клуб из Омска уступил соперникам из Казани (3:4) в дополнительное время 5-го матча 1/8 финала Кубка Гагарина.

– Еще один матч, который перешел в овертайм. К сожалению, последний бросок остался не за нами, но мы будем готовиться к шестому матчу.

– Победную шайбу забросил Стивен Кэмпфер. Насколько этично было ему угрожать по ходу прошлого матча?

– Во-первых, хотелось бы, чтобы вы разобрались с фактами, вы ошибаетесь. Сейчас происходит примерно так же, как в ситуации с Алексеем Емелиным в прошлом году. Он оказался в больнице, а вокруг него ходили слухи, не соответствовавшие действительности, – про операцию и прочее.

– Но это подтвердил Стивен Кэмпфер. Кто врет?

– Выбирайте сами. Хочу сказать только одно: я был на своей скамейке, а что он делал у нашей скамейки?

– У «Авангарда» до предыдущего матча было три победы в овертаймах над «Ак Барсом», сейчас – два поражения подряд. Что поменялось?

– Ничего не поменялось. В овертайме решающим становится последний бросок, кто его исполнит – тот победит. Они вышли 2 в 1 и бросили по воротам.

– После второго матча вы сказали, что ваша команда не испытывает страх в овертаймах. Показалось, что сегодня «Авангард» был пассивнее, так ли это?

– Они забили при выходе 2 в 1, не знаю, почему вы называете это пассивностью. Думаю, мы действовали достаточно агрессивно.

– Как себя чувствует Семен Чистяков?

– Не очень хорошо. У него был полный рот крови, для меня это явный удар в голову. Думаю, если пересмотреть видео эпизода, то можно с точностью в этом убедиться.

– Как оцените дебют Ярослава Косова и Дмитрия Шевченко? Плюс в этой серии еще не было голов в большинстве, сегодня прорвало?

– Ради этого играются семь матчей, отличное противостояние двух команд, игроков. Позади пятый матч, в этом вся красота хоккея.

– Огромная нагрузка сейчас ложится на защитников, как самочувствие Готовца?

– Готовец играть не будет. Он попал под силовой прием Дмитрия Воронкова. Выяснилось, что это был чистый силовой, – сказал главный тренер «Авангарда».

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