Квартальнов о 4:3 с «Авангардом»: «Соперник действует нагло, жестко. «Ак Барс» победил на тоненького»

Главный тренер «Ак Барса» отметил жесткую игру .

Его команда победила 4:3 в овертайме 5-го матча 1/8 финала Кубка Гагарина.

– Мы рады победе, все было на тоненького, но мы перевернули эту страничку с домашними матчами плей-офф с «Авангардом». Может быть, нам чуть-чуть повезло, но ребята старались, боролись – они молодцы. Всех с победой.

– не играл в третьем периоде. Видим, что его магия не работает, насколько он нужен в составе?

– Мы победили сегодня, я не буду с вами говорить об этом сегодня, давайте о хорошем.

– В двух последних овертаймах «Ак Барс» доминировал, играл не пассивно. Какие коррективы вы внесли?

– Мы понимаем, что у соперника мало защитников, сегодня вообще в пять защитников играли. Наверное, это сказывается, все-таки игры через день, сложная серия плей-офф.

– Была какая-то корректировка с вашей стороны относительно овертаймов?

– Была – нужно нагружать защитников.

– Почему Стивен Кэмпфер выходил на позиции форварда в овертайме?

– У нас два парня получили травмы, поэтому так вышло.

– Кажется, что у «Авангарда» заканчиваются силы из-за малой глубины состава, а у вас есть возможность делать замены. Вы согласны с этим?

– В протоколе у соперника были изменения. Я не могу согласиться, что глубина разная, у меня травмированных пол-лазарета. Но что об этом говорить, что жаловаться? Это не глубина состава, это данность.

– Встречались в вашей карьере такие промахи, который допустил сегодня Воронков?

– Мы все люди, он хотел забить, но не получилось. Так же и ошибки совершаются, после которых нам забивают голы, – ребята ведь не хотят их совершать. Иногда шайба вылетает, иногда концентрации мало.

Но он молодец, другими качествами помогает команде. Если бы забил, было бы очень здорово, он облегчил бы игру, но она продолжилась дальше.

– Как оцените игру Дмитрия Кателевского, который забросил первую шайбу в карьере?

– Молодец, молодец. Я давно говорил: мы его готовили, специально оставляли в Высшей лиге. Мы играем с очень серьезным соперником, который действует нагло, жестко. Не каждый справится с таким давлением, а он молодец – забил гол и помог команде, – подчеркнул главный тренер .