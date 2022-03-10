Разин о 2:5 с «Динамо»: «Северсталь» ничего не боится. 3 гола в начале 2-го периода – как снежный ком»

не согласен с тем, что «Северсталь» испытывает страх в серии с .

Сегодня команда из Череповца потерпела третье подряд поражение (2:5) в серии 1/8 финала Кубка Гагарина и уступает 2-3.

– Первый период был равный, я считаю. Проиграли и провалили начало второго периода. Затем вернулись в игру, а дальше вы все сами видели, даже не хочется комментировать.

– Показалось, что команда стала бояться себя и допустить малейшую ошибку. Прокомментируйте это, пожалуйста.

– Знаете, вот вы, работники СМИ, пустили эту дезинформацию. Нет такого, команда ничего не боится. Мы вышли на третью игру и первые два периода плохо играли, но бывает такое у всех. Мы играли хорошо четвертую игру, в том числе и овертайм. Нечего комментировать.

– С какой формулировкой меняли Подъяпольского? Вроде как не было прямой вины в пропущенных шайбах.

– Встряхнуть команду, не хотелось брать тайм-аут. В такой игре что-то поменять – это нормально.

Три гола в начале второго периода пропустили – как снежный ком. Хотели замотивировать ребят ввести вратаря в игру. Затем мы переломили. А затем, опять же, вы все сами видели, – отметил главный тренер .

Леонид Вайсфельд: «Северсталь» победу в серии с «Динамо» упускает, такое впечатление. Сама себя испугалась после 2-0»