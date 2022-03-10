Кудашов о 5:2 с «Северсталью»: «Динамо» удачно распорядилось моментами. Удаления – проблема»

оценил победу над «Северсталью» в матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Московский клуб победил 5:2 и повел в серии 3-2.

– В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Атмосфера плей-офф возвращается на арену. Спасибо за поддержку! По игре: как и предыдущие, когда-то мы владели инициативой, когда-то соперник. Удачно распорядились нашими моментами.

– Второй период был самый событийный за всю вашу карьеру?

– Нет. Могу сказать про игру в этом сезоне в Новосибирске. 5:0 вели, а в итоге еле выиграли.

– Главной задачей было успокоить команду во втором периоде, когда начали удаляться?

– Нет, все было спокойно. Игроки на лавке сами понимали, что делают не так.

– Пятьдесят три броска за матч. Задача была нагружать вратаря ?

– Любая игра состоит из того, чтобы забить гол, нужно бросать. Поэтому игроки бросают по воротам.

– Является ли фактор удалений самым плохим?

– За четыре игры у нас 50 минут. Сейчас даже не знаю, сколько у нас. Это проблема, которую мы пытаемся исправить.

– Петерссон перестал выходить. Что с ним?

– Есть повреждение небольшое. Пока не можем сказать какой степени тяжести, – сказал главный тренер «Динамо».