Кудашов о 5:2 с «Северсталью»: «Динамо» удачно распорядилось моментами. Удаления – проблема»

Алексей Кудашов оценил победу «Динамо» над «Северсталью» в матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
Московский клуб победил 5:2 и повел в серии 3-2.
– В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Атмосфера плей-офф возвращается на арену. Спасибо за поддержку! По игре: как и предыдущие, когда-то мы владели инициативой, когда-то соперник. Удачно распорядились нашими моментами.
– Второй период был самый событийный за всю вашу карьеру?
– Нет. Могу сказать про игру в этом сезоне в Новосибирске. 5:0 вели, а в итоге еле выиграли.
– Главной задачей было успокоить команду во втором периоде, когда начали удаляться?
– Нет, все было спокойно. Игроки на лавке сами понимали, что делают не так.
– Пятьдесят три броска за матч. Задача была нагружать вратаря «Северстали»?
– Любая игра состоит из того, чтобы забить гол, нужно бросать. Поэтому игроки бросают по воротам.
– Является ли фактор удалений самым плохим?
– За четыре игры у нас 50 минут. Сейчас даже не знаю, сколько у нас. Это проблема, которую мы пытаемся исправить.
– Петерссон перестал выходить. Что с ним?
– Есть повреждение небольшое. Пока не можем сказать какой степени тяжести, – сказал главный тренер «Динамо».