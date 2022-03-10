«Динамо» вышло вперед в серии с «Северсталью» после 0-2. Шипачев отдал 3 голевых паса в 5-й игре

Нападающий Вадим Шипачев отдал 3 голевых паса в матче «Динамо» с «Северсталью».
Московская команда победила со счетом 5:2 в 5-м матче плей-офф КХЛ и вышла вперед в серии – 3-2.
«Динамо» выиграло трижды подряд после поражений в двух стартовых матчах 1/8 финала Кубка Гагарина.
Шипачев результативно поучаствовал во второй, четвертой и пятой шайбах своей команды. У него 5 голевых пасов за последние две игры. Подробно со статистикой 34-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.
- Дата проведения
- 10 марта, 19.30, «ВТБ-Арена»
- 1:0 – 22 Линдберг (О'Делл, Бойков)
- 2:0 – 23 Ведин (Шипачев)
- 3:0 – 25 Войнов (Петерссон)
- 3:1 – 27 Пресс (Стенквист, Вовченко)
- 3:2 – 31 Няттинен (Гераськин, Вовченко)
- 4:2 – 36 Галиев (Шипачев, Сергеев)
- 5:2 – 52 О'Делл (Линдберг, Шипачев)
- Вратари: Еременко 20/22 – Шугаев 25/27, Подъяпольский 23/26.