«Динамо» вышло вперед в серии с «Северсталью» после 0-2. Шипачев отдал 3 голевых паса в 5-й игре

Нападающий Вадим Шипачев отдал 3 голевых паса в матче «Динамо» с «Северсталью».

Московская команда победила со счетом 5:2 в 5-м матче плей-офф и вышла вперед в серии – 3-2.

выиграло трижды подряд после поражений в двух стартовых матчах 1/8 финала Кубка Гагарина.

Шипачев результативно поучаствовал во второй, четвертой и пятой шайбах своей команды. У него 5 голевых пасов за последние две игры. Подробно со статистикой 34-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.