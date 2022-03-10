«Динамо» вышло вперед в серии с «Северсталью» после 0-2. Шипачев отдал 3 голевых паса в 5-й игре

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Нападающий Вадим Шипачев отдал 3 голевых паса в матче «Динамо» с «Северсталью».

Московская команда победила со счетом 5:2 в 5-м матче плей-офф КХЛ и вышла вперед в серии – 3-2.

«Динамо» выиграло трижды подряд после поражений в двух стартовых матчах 1/8 финала Кубка Гагарина.

Шипачев результативно поучаствовал во второй, четвертой и пятой шайбах своей команды. У него 5 голевых пасов за последние две игры. Подробно со статистикой 34-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.

Динамо Москва – Северсталь 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)
Дата проведения
10 марта, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Линдберг (О'Делл, Бойков)
2:0 – 23 Ведин (Шипачев)
3:0 – 25 Войнов (Петерссон)
3:1 – 27 Пресс (Стенквист, Вовченко)
3:2 – 31 Няттинен (Гераськин, Вовченко)
4:2 – 36 Галиев (Шипачев, Сергеев)
5:2 – 52 О'Делл (Линдберг, Шипачев)
Вратари: Еременко 20/22 – Шугаев 25/27, Подъяпольский 23/26.

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