Фетисов про Овечкина: «Вратарям неприятен его настрой. Все думают, как его остановить, а он забивает»

отметил целеустремленность, волевые качества форварда .

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории . У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Представьте человека, который движется к рекорду за всю историю человечества, и каждая команда думает, как остановить Овечкина, а он забивает и забивает.

Думаю, с точки зрения психологии и психики у него все хорошо, и надо будет у него еще учиться. [Нынешняя ситуация] только может разозлить еще больше, и вратарям команд, против которых он играет, неприятен его такой настрой.

Он слишком сильный парень, чтобы его могло это выбить из седла, поэтому, наоборот, это его мобилизует и разозлит», – сказал двукратный олимпийский чемпион.