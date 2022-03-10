Хартли перед матчем с «Ак Барсом»: «Есть некоторые сложности, но это плей-офф, травмы – часть игры»

поделился ожиданиями от матча серии плей-офф с (3-1).

Игра пройдет в Казани.

«Отличная арена здесь, и для нас тут пока все складывается хорошо. Есть некоторые сложности, но это плей-офф, травмы – часть игры. Ребята полны эмоций, и мы будем готовы.

Обе команды очень схожи, в том числе в стиле игры. Порой все зависит от того, кто завладеет инициативой, в плей-офф вообще многое зависит от того, кто владеет инициативой.

Мы могли бы реализовать большинство, но не так часто его получаем. Будем надеяться, все пойдет так, как нужно нам. Идет плей-офф, и мы понимаем, что нам нужно делать. Хоккей – игра ошибок. Все стараются сыграть идеально, но таких матчей не существует», – сказал главный тренер .